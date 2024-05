Calciomercato Napoli, l'agente di Simeone: «Scambio con Immobile non ha fondamento, futuro da decifrare»

«La notizia di un possibile scambio Immobile-Simeone è affascinante, ma totalmente priva di fondamento allo stato attuale, una notizia di mercato creata dai giornali. Un’idea affascinante per motivi storici, ma priva di significato» dice Alessandro Moggi, agente dell'attaccante argentino che dopo una stagione più in panchina che in campo sembra poter cambiare aria.

«Il Napoli per Simeone ha fatto un investimento importante, il suo futuro è ancora tutto da decifrare» ha continuato il procuratore, presente al Gran Galà del Calcio.

Tra gli assistiti di Moggi anche Zanoli, terzino del Napoli in prestito alla Salernitana: «Rientrerà alla base senza dubbio. Il futuro però credo sia lontano dal Napoli, che con l’acquisto di Mazzocchi ha evidenziato la chiusura del ruolo in quella posizione. Zanoli ha bisogno di giocare, sarà giusto dargli la possibilità di fare un campionato da titolare».