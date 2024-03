Napoli, il compleanno di Spalletti: «L'uomo più importante degli ultimi vent'anni»

65 anni oggi, il primo compleanno lontano da Napoli dopo due stagioni di fila. Luciano Spalletti spegne le sue candeline, il ct della nazionale italiana aspetta la prossima sosta di fine marzo per tornare a fare quello che sa fare meglio: stare in campo.

Nel frattempo, però, sui social è ondata di auguri per l'ex allenatore napoletano, mai realmente andato via dal cuore dei suoi ex tifosi dopo l'immaginifica stagoione che ha riportato lo scudetto in città.

Tra le dediche più importanti c'è proprio quella del suo ex club: il Napoli ha fatto questa mattina gli auguri all'ex allenatore toscano, un gesto che sembrerebbe scontato ma che in realtà distende gli animi ancor di più dopo gli attriti degli ultimi tempi.

Auguri a mister Spalletti per il suo compleanno! 🎂🎉



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3xfbxybVWL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2024

La relazione tra Spalletti e De Laurentiis ha fatto parlare per mesi dopo l'addio, il ct è tornato in città diverse volte dalla scorsa estate e nelle ultime interviste ha sempre lanciato qualche frecciatina al suo ex datore di lavoro.

Non celebrare il toscano, però, sarebbe stato impossibile: «Tanti auguri all'uomo più importante degli ultimi vent'anni di storia» scrivono i tifosi.