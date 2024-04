Napoli-Frosinone, Luciano Spalletti allo Stadio Maradona

Un blitz in pena regola. Una bellissima sorpresa per i 50mila del Maradona ed anche per lui che non è riuscito a tradire l'emozione. Luciano Spalletti è stato annunciato a sorpresa in tribuna oggi al Diego Armando Maradona a pochi minuti dal fischi d'inizio di Napoli-Frosinone. Il Ct della Nazionale, il tecnico del terzo scudetto del Napoli è stato annunciato dallo speaker ed accolto con un'autentica ovazione da tutto lo stadio: un vero e prorpio boato in piena regola da parte della torcida di Fuorigrotta. Erano le 12:22 quando la voce narrante del Maradona – dopo avere declinato le formazioni ufficiali delle due squadre – ha annunciato la presenza in tribuna di Luciano Spalletti. Immediatamente le telecamere si sono concentrate su di lui e dai maxi schermi del Maradona è apparsa la sua immagine.

A quel punto l'ovazione, l'emozione, un minuto intero di applausi, corredati da un coro che a queste latitudini – purtroppo – non si sentiva da tempo. “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi”. I 50mila del Maradona hanno voluto salutare così l'artefice del terzo scudetto del Napoli. Lui, Luciano da Certaldo, lo stesso paese di Boccaccio, ha provato a schermirsi.

Senza riuscirci più di tanto. Giusto il tempo di alzare la mano, ricambiando tanto amore che gli occhi hanno cominciato a luccicare dall'emozione. Chi era al suo fianco (l'imprenditore napoletano, Gianluca Capuano) lo ha invitato inutilemente ad alzarsi. Ma Spalletti ha preferito declinare l'invito.

Luciano non volerva rubare più di tanto la scena. C'era una partita da giocare. C'è il Napoli – il suo Napoli (ironia della sorte oggi Calzona ha scheirato in campo 11 su 11 protagonisti della splendida cavalcata scudetto).Amarcord e non solo. Per Spalletti, Ct dell'Italia, la presenza a Fuorigrotta servirà anche in ottica convocazioni per i prossimi Europei. E Matteo Politano, dopo l'eurogol di Monza, ha regalato il bis con un'altra rete da cineteca al pubblico del Maradona. L'ex Inter ha sbloccato il risultato e lanciato un messaggio eloquente anche a Spalletti. Il suo sinistro a giro è stato un biglietto da visita. Come a dire: per Euro '24 ci sono anche io.