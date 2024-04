Napoli-Frosinone 2-2, pareggio amaro per la squadra di Calzona

Nemmeno contro il Frosinone che lotta per salvarsi il Napoli riesce a trovare il colpo dal sapore d’Europa. Due volte in vantaggio e due volte raggiunto, con in mezzo il rigore parato da Meret a Soulè, gli azzurri falliscono l’ennesima occasione per restare agganciati al torneo che porta all’Europa League per il prossimo anno.

Politano stappa la partita con un gol bellissimo che metterebbe il Napoli sui binari giusti. Poi iniziano i problemi, soprattutto in difesa. Rrahmani commette il fallo da rigore (poi sbagliato sa Soulè) e nella ripresa ci pensa Meret a consegnare a Cheddira il pallone del pareggio. Osimhen, che nel primo tempo si era divorato un gol clamoroso, si fa perdonare mettendoci la zampata vincente su un tiraccio di Kvara nella ripresa.

A quel punto il Napoli non sa gestire, si fa rimontare ancora (Cheddira bis) e rischia anche il tracollo.

Si salva sulla linea, quando il Frosinone con Seck non è cinico per spingere in rete un pallone che danza senza padrone.

Gli azzurri chiudono in 10 per l’espulsione di Mario Rui (doppio giallo) e la prossima settimana a Empoli dovranno fare a meno anche di Rrahmani (ammonito, era diffidato).