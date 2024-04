Alba Parietti, incidente con il cagnolino Venghi: «Si dovrà operare, per me è un bambino, come un figlio, l'ho accolto in casa 15 anni fa»

Alba Parietti ha condiviso con i suoi follower un momento molto delicato che sta affrontando in questi giorni. La showgirl è sempre stata una donna dall'animo molto sensibile, soprattutto quando si parla di animali ed esseri in difficoltà. Alba ha raccontato ai suoi numerosi fan che la seguono sui social che la scorsa notte con il suo cagnolino Veghi ha avuto un bruttissimo incidente e che lui adesso dovrà essere operato.

Il post di Alba

Alba ha raccontati che il suo cagnolino ha vuto un incidente: «Il mio Venghi ed io abbiamo avuto una giornata difficile.

«Venghi è un mito, è un cane simpaticissimo, è il mio compagno di vita da 15 anni, subito dopo la morte di mia mamma ha riempito la voragine di malinconia con la sua dolcezza e presenza. Non so se si prega per i cani, ma per favore dedicategli un pensiero positivo. So che lo amate e tutti gli siete affezionati. Venghi è un pezzo del mio cuore e della mia vita e pensarlo sofferente mi distrugge. I miei genitori mi hanno insegnato quanto amore incondizionato, amicizia, sollievo, compagnia, conforto danno gli animali e penso che noi umani dovremo rispettarli e amarli per la loro purezza. Torna presto a casa Venghi, senza di te è vuota», ha scritto Alba nel lungo messaggio per il suo amato Venghi, nella speranza di potergli trasmettere forza e coraggio.