Alba Parietti: «Amo Fabio Adami come una ragazzina, ma non ci sposiamo»

Alba Parietti ha ritrovato l'amore con Fabio Adami. La showgirl, però, ha svelato che non covoleranno a nozze: «Io e Fabio non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo. A lui questo amore è costato, perché ha riorganizzato la sua esistenza anche di padre. Ma ci siamo innamorati come due ragazzini. Lui è un po' fanciullino e mi ha conquistato con la sua bontà». A raccontarlo, Alba Parietti ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda sabato 9 marzo alle 14 su Rai 2.

«Ho conosciuto Simon Le Bon un anno a Sanremo insieme ai Duran Duran.

Mi vide e il suo manager venne subito a chiedermi di accettare di bere un te insieme al Royal. Ero giovane, ma me la tiravo già molto. Lo feci penare, poi al Royal ci andai, ma ero sicura che per lui sarebbe stato un capriccio. E io non ho mai voluto cedere ai capricci degli uomini», dice Alba Parietti. Simon Le Bon ma anche Julio Iglesias e gli altri suoi amori, da Stefano Bonaga a Christopher Lambert, dal principe Giuseppe Lanza di Scalea all'ultimo compagno Fabio Adami con cui esclude le nozze. «Iglesias lo conobbi a Ibiza - dice - Organizzava una cena per sole donne bionde, ma volle anche me che ero bruna. Per fare colpo mi disse a bruciapelo: hai i denti finti. Fece di tutto per conquistarmi come aveva già fatto Alain Delon. Siamo rimasti in ottimi rapporti. Iglesias è un simpatico. La gente viene beccata con la droga e lui, invece, è stato fermato recentemente in un aeroporto con valigie piene di cibo!».