Alba Parietti: «Sogno di recitare come trans in un film. Fabio Adami? Sono innamorata ma allergica al matrimonio»

Alba Parietti a ruota libera. La showgirl si racconta ad AdnKronos e ripercorre la sua vita, dalla carriera alle relazioni e non tralascia i progetti futuri. L'unico rammarico di Alba, reduce dalla conduzione di “Non sono una signora” (lo show dedicato al mondo delle drag queen) aver fatto poco cinema. «Ho sempre avuto una grande passione per la recitazione, avrei potuto fare di più per il cinema, chissà... magari succederà. Sarei perfetta nella parte di una vecchia trans perché la saprei fare benissimo. Perché nel mondo transgender - spiega - mi ci trovo benissimo, mi sento veramente a casa mia».

Alba Parietti e Fabio Adami, l'amore procede a gonfie vele

Ora è felice e innamorata al fianco di Fabio Adami, ma niente fiori d'arancio. «Sono allergica al matrimonio». E sulle precedenti relazioni afferma: «Giuseppe Lanza di Scalea e Stafano Bonaga sono stati due uomini con cui ho avuto due storie molto importanti e profonde». Christopher Lambert? «Non lo annovero tra i rapporti più seri che ho avuto, è stato un fidanzamento ma non così importante».

La carriera

Classe '61 la Parietti (ha 62 anni) debutta sul piccolo schermo all'inizio degli anni '80 in alcune piccole emittenti televisive locali piemontesi. La popolarità presso il grande pubblico arriva nel 1990, con la conduzione della trasmissione a tema calcistico 'Galagol' su Telemontecarlo, affiancata da Massimo Caputi: «Io non capivo niente di sport però riuscivo a far credere alla gente di capirci tantissimo e il pubblico mi ha apprezzata moltissimo - confessa la Parietti ad Adnkronos - in televisione ho fatto tutto quello che si poteva fare». E lei in tv come opinionista ha parlato davvero di tutto: «Io sono molto curiosa e come accade spesso la curiosità alimenta la cultura. I miei pareri si basano sulla conoscenza, non parlo mai di ciò che non conosco e se non conosco l'argomento di cui devo parlare, lo studio anche se è all'opposto dalla mia visione estetica o politica». A chi la definisce showgirl la Parietti risponde: «Io mi sento una installazione, come quella che trovi nei musei - scherza - io sono Alba Parietti e basta».

Instagram e gli haters

Nonostante i tanti filtri che usa su Instagram (e che lei spiega così: «A volte posso anche eccedere con i filtri ma a me piace la perfezione ed è sempre stato così da quando andavo al liceo») ci tiene a sottolineare che non ama mentire sulla sua età. «Io mi aumento sempre l'età trovo che vergognarsi della propria età sia demenziale, l'alternativa qual è, la morte? Sono fiera di come porto i miei anni e vedo che ci sono persone che impazziscono per questo».

E agli haters risponde: «La gente è infelice e frustrata e quando non sei apprezzato e non hai gli strumenti per difenderti ed analizzarti trasformi questa frustrazione in rabbia e cattiveria verso il prossimo - aggiunge la Parietti - A volte mi piacerebbe confrontarmi con queste persone, ci provo ma purtroppo è quasi sempre inutile. Quando hai davanti una persona ottusa che vuole rimanere ignorante e che non si mette in discussione è una battaglia persa. Credo che l'invidia sia sinonimo di malessere, se una persona ha tempo di migliorarsi attraverso interessi culturali non ha tempo di odiare il prossimo».

Le avances (mai ricevute)

Una carriera costellata da successi ma mai nessuna avance ricevuta da persone influenti, come successo a molte sue colleghe. «Quasi mai - sottolinea - neanche da Silvio Berlusconi che ho frequentato e stimato, lo dico perché lo hanno sempre dipinto come un donnaiolo.