Juventus-Milan, Allegri punta il secondo posto: «Cosa ci manca per lo scudetto? Chiedete alla società...»

Bologna e Roma vanno di corsa, e i tre punti in palio nello scontro diretto contro il Milan (sabato ore 18 Allianz Stadium) diventano vitali per blindare la qualificazione alla prossima Champions, uno dei due obiettivi stagionali insieme alla Coppa Italia per Max Allegri. «Cosa ci manca per lo scudetto? A questa domanda dovrebbe rispondere la società, non faccio il mercato. Noi dobbiamo essere concentrati su sulla Champions e sulla Coppa Italia, due dei traguardi che ci eravamo prefissati. Non possiamo vincere tutti gli anni. Alla Juventus tutti devono avere l’ambizione di vincere, poi se ci sono altri più bravi si fanno i complimenti e si lavora per migliorare. L’importante ora per una squadra italiana è giocare in Champions, perché sposta il bilancio e riempie il calendario nella prossima stagione. Arrivare agli obiettivi che ci ha imposto la società per noi sarebbe una buona annata. La Juve deve rimanere competitiva e la sfida degli anni è essere competitiva all’interno di una sostenibilità. Il prossimo 16 agosto si ripartirà con l’obiettivo di vincere, poi magari non succederà. Ma qui alla Juve l’ambizione di tutti deve essere di ottenere il massimo dei risultati».

MILAN E INTER

«Pioli ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro.

Non so se l’Inter è la più forte degli ultimi tra anni, ma rispetto alle altre ha un valore diverso; i nerazzurri sono nettamente più forti degli altri, ma venivo preso per matto quando lo dicevo mesi fa. In caso di vittoria domani possiamo ambire al 2° posto, un bellissimo risultato che tiene viva la competizioni fino alla fine».

SCELTE OFFENSIVE

«Chiesa e Yildiz stanno bene. Chiesa a Roma ha fatto una buona partita, anche quando esce dalla gara ha comunque soluzioni importanti. Vlahovic è migliorato molto da quando è qua alla Juventus. Ha trovato equilibrio interiore nelle partite anche nei momenti no».

CALCIO ITALIANO

«Abbiamo due squadre in semifinale di Europa League, c’è l’Inter che ha fatto bene in Champions e l’anno scorso ha fatto la finale, noi che l’anno scorso siamo stati eliminati in semifinale. Il calcio italiano non è da buttare, ma non possiamo sederci. Bisogna immaginare il calcio come sarà fra 5-10 anni».