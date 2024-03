Napoli-Atalanta, infortunio Osimhen: si allena a parte. Calzona concede la domenica di riposo

Manca una settimana a Napoli-Atalanta, il match che potrebbe decidere i destini stagionali del Napoli di Francesco Calzona. Una partita in cui l'allenatore azzurro si augura di poter riavere a disposizione Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano che non è sceso in campo contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato a causa di un problema muscolare che l'ha costretto ai box.

Anche questa mattina a Castel Volturno Osimhen non si è allenato: per lui lavoro personalizzato in campo. Nulla di preoccupante: lo staff medico azzurro ha una tabella di marcia verso il recupero che sembra procedere al meglio in attesa di Calzona.

L'allenatore è impegnato con la Slovacchia in questa sosta per le nmazionali, sta seguendo lo svolgersi degli allenamenti a distanza, rientrerà mercoledì mattina a Napoli dopo aver incrociato martedì sera in amichevole Ostigard nel match contro la Norvegia. Nel frattempo, la squadra azzurra avrà domani una domenica di riposo prima del rientro al lavoro lunedì pomeriggio.