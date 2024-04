Premi Serie A, dall'Inter alla Saleritana: quanto guadagneranno i club italiani dalla classifica

La Serie A si avvia alla conclusione, con la classifica che è stata definita dalle partite giocate fino a ora. L'Inter guida il tabellone davanti a tutti i club dopo un'annata passata sempre al comando. Alle sue spalle, c'è il Milan che ha tolto il secondo posto alla Juventus alla 29ª giornata di campionato, con i bianconeri che sono scivolati al terzo con un bottino di 63 punti in 32 gare. Alle loro spalle la vera e propria sorpresa di questo campionato: il Bologna che mantiene la sua posizione nonostante i due pareggi nelle ultime giornate. Infine, il quinto posto che potrebbe valere l'accesso in Champions League grazie al ranking è occupato dalla Roma. Nella parte bassa della classifica, invece, è ancora tutto in divenire con be sei squadre in tre punti. Di queste, due scenderanno in Serie B insieme all'ultima classificata che per ora è la Salernitana a -12 dal penultimo posto.

I premi di quest'anno

Dalla prima alla ventesima squadra di Serie A, tutte prenderanno un premio a seconda del loro piazzamento finale.

Ovviamente, il premio più alto andrà a quella che vincerà lo scudetto, mentre il premio andrà a calare sempre di più fino alle retrocesse (che però potranno contare sul paracadute). La Lega può stanziare ben 1073 milioni di euro e questa cifra è divisa in tre quote:

Il 50% del totale sarà diviso in parti uguali tra tutte le squadre;

tra tutte le squadre; Il 30% in base ai risultati sportivi (di cui solo il 12% basato sul piazzamento, 3% sui punti della stagione in corso, il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento);

(di cui solo il 12% basato sul piazzamento, 3% sui punti della stagione in corso, il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento); 20% in base al bacino d’utenza (di cui 8% in base alla audience televisiva certificata Auditel e 12% in base agli spettatori paganti).

Le squadre di Serie A quindi guadagneranno come parte fissa circa 26,8 milioni di euro. Il resto è un calcolo matematico con le altre variabili legate ai tifosi e all'andamento storico della squadra negli ultimi campionati.

I premi per le posizioni in classifica

20 milioni di euro 16,8 milioni di euro 14,4 milioni di euro 12 milioni di euro 10.4 milioni di euro 8,9 milioni di euro 7,3 milioni di euro 6,4 milioni di euro 5,5 milioni di euro 4,7 milioni di euro 3,8 milioni di euro 3,4 milioni di euro 3 milioni di euro 2,7 milioni di euro 2,3 milioni di euro 1,9 milioni di euro 1,5 milioni di euro 1,1 milione di euro 0,8 milioni di euro 0,4 milioni di euro

Quanto vale entrare in Champions

I premi per la qualificazione in ChampionsLeague e negli altri tornei della Uefa valgono un capitolo a parte perché dalla prossima stagione la competizione cambia format e di conseguenza anche tutto il resto. Innanzitutto, la prossima edizione della manifestazione della Uefa vale di più rispetto all'ultimo triennio: 2.5 miliardi di euro, un aumento di 500 milioni. L'Europa League, come riporta Eurosport, vale 565 milioni di euro, mente la Conference League 285.

I due miliardi della Champions saranno divisi in tre voci e non più in quattro come accadeva negli anni passati. Una voce riguarda la semplice qualificazione alla competizione e quest'anno vale circa 20 milioni. Durante la competizione varranno molto i risultati delle squadre partecipanti. Infine, la terza voce è una fusione tra il ranking storico e il market pool e unisce la posizione nel mercato nazionale con i risultati degli ultimi cinque anni. A questa si aggiungono i risultati degli ultimi dieci anni.