Ha festeggiato nel ritiro della Nazionale il suo 27esimo compleanno. Si è fatto immortalare insieme al compagno di squadra Raspadori in compagni di Jannick Sinner che era di stanza negli States (per gli Atp di Miami) e domani sera potrebbe anche essere chiamato in causa da Spalletti per la seconda amichevole in America contro l'Ecuador. Alex Meret punta all'Europeo per difendere il titolo – sebbene da gregario – ma sopratutto attende lumi per conoscere il suo futuro. Che sia ancora con il Napoli o lontano dal Vesuvio è ancora presto per dirlo, ma qualche segnale pure c'è stato. Il portiere friulano ha un contratto a scadenza a giugno prossimo, ma il club di Aurelio De Laurentiis ha la possibilità di esercitare l'opzione (unilaterale) del prolungamento per un altro anno. Anche da questa clausola si capiranno le intenzioni del Napoli ed il giocatore avrà modo di guardarsi eventualmente intorno.

Sull'uscio c'è il giovane Elia Caprile, 22enne talento emergente di proprietà del Napoli (contratto fino al 2028) che è stato ceduto in prestito all'Empoli dove sta provando a conquistare la salvezza agli ordini di Nicola a suon di parate importanti. Si vedrà. Per il momento Meret prova a concentrarsi esclusivamente sull'impegno con la Nazionale di Spalletti e chissà che domani sera non possa essere chiamato in causa contro l'Ecuador nella seconda ed ultima amichevole che chiude la tournée degli azzurri negli States. Il Ct opererà un sostanzioso turnover e tra i pali è ballottaggio tra lui e Guglielmo Vicario. Quest'ultimo tuttavia sembra in vantaggio per prendere momentaneamente il posto di Donnarumma.