Appuntamento alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Yersey, a 35 chilometri da New York. Secondo e ultimo test per l'Italia negli States, l'avversario è l'Ecuador (diretta su Raiuno dalle ore 21). Spalletti farà turnover rispetto alla deludente gara di giovedì scorso contro il Venezuela, vinta grazie alla doppietta di Retegui, il profilo giusto - al momento - per la Nazionale all'Europeo. C'è spazio, in uno stadio che sarà invaso dagli italiani, per Raspadori, a cui il ct ha concesso una manciata di minuti nella prima amichevole. Gli spazi sembrano essersi ridotti per Jack anche a causa di questa difficile stagione, per lui e i suoi compagni del Napoli, ecco perché questa è un'occasione da cogliere, a prescindere dal ruolo che gli affiderà Spalletti. Essere multitasking non lo ha aiutato in questi mesi, in cui vi è stato un solo lampo, il gol da tre punti contro la Juve. L'unico del Napoli che è sicuro del posto da titolare all'Europeo è Di Lorenzo. Per Meret, uno dei vice di Donnarumma, intanto il club azzurro ha deciso di far valere, come da contratto, la clausola per il rinnovo automatico fino al 2025. Questo non vuol dire, almeno al momento, che Alex sarà confermato. Lui e il suo agente Pastorello vogliono conoscere i programmi del Napoli, ovviamente il friulano non accetterebbe di essere in ballottaggio con un altro portiere. Le ultime prestazioni col Napoli, ad esempio quella in casa dell'Inter che una serie di brillanti interventi che hanno evitato il tracollo degli azzurri, hanno rasserenato Meret.

APPROFONDIMENTI Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? C'è sempre Italiano in pole position Calzona in Slovacchia: «Adesso testa soltanto agli Europei»

L'obiettivo

L'abbraccio