Il regalo di compleanno è arrivato da oltreoceano. Alex Meret ha spento la sua 27esima candelina venerdì scorso nel ritiro dell'Italia negli Stati Uniti, ed ieri gli è stata recapitata la notizia del rinnovo del contratto che il Napoli ha esercitato nei suoi confronti per un altro anno (l'accordo scadeva a giugno prossimo). Il club azzurro ha deciso di far valere, come da accordi pregressi, la clausola per il rinnovo automatico fino al 2025. DeLa si era riservato una manovra unilaterale non appena il portiere avesse giocato il 70% delle gare stagionali. Detto, fatto. Si tratta comunque di un primo passo verso una posizione di dialogo tra le parti in caso di nuove nozze. Il Napoli in buona sostanza si è blindato, evitando che il giocatore potesse andare a scadenza e decidere il proprio destino senza che il club di De Laurentiis potesse far nulla. Con l'esercizio della clausola, insomma, il Napoli ha evitato che si ripetesse una situazione analoga a quella capitata con Zielinski (che passerà all'Inter a giugno a parametro zero) ad esempio. Questo naturalmente può significare tutto e niente per quanto riguarda il destino del portiere. Il numero uno ed il suo agente, Federico Pastorello, intendono conoscere i programmi del Napoli, prima di prendere posizione ed eventualmente guardarsi intorno.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis, l'Ordine dei giornalisti presenta l'esposto a questura, Figc e Lega Calcio Lobotka al Barcellona, Laporta alza il pressing ma De Laurentiis vuole 40 milioni Juan Jesus-Acerbi, caso razzismo: il difensore dell'Inter ascoltato dalla Procura federale

Ovviamente il friulano non accetterebbe di essere in ballottaggio con un altro portiere. E questa potrebbe essere una grana considerando che il club sta puntando tanto sul giovane Elia Caprile, 22enne talento emergente di proprietà proproio del Napoli (contratto fino al 2028) che è stato ceduto in prestito all'Empoli dove si sta mettendo in mostra, provando a conquistare la salvezza a suon di parate. Le ultime prestazioni di Meret che ha abbassato la saracinesca in casa dell’Inter evitando il tracollo degli azzurri al Meazza sono un messaggio eloquente per il Napoli e per eventuali club interessati.