Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli spegne il caso: «Sono come due fratelli»

Continua a far discutere il noto caso social che a Napoli ha visto protagonisti nei giorni scorsi Victor Osimhen e l'agente di Khvicha Kvaratskhelia. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il direttore sportivo Mauro Meluso prima di Napoli-Salernitana.

«Sono cose private, non entriamo nel merito se non per dire che i due calciatori sono fraterni amici» ha spiegato Meluso a Dazn «È evidente che le dichiarazioni dell’agente di Kvara, un po’ fuori dalle righe, possano dare adito ad altro. Ma sono cose che entrano poco nel nostro spogliatoio. Sicuramente i giocatori si sono già sentiti in privato. Quando Osimhen tornerà dalla Coppa d’Africa si abbracceranno con Kvara, c’è davvero un ottimo rapporto tra loro».