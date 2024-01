Napoli, Osimhen e Anguissa sognano in Coppa d'Africa: chi sono gli azzurri che l'hanno vinta?

Si comincia: la Coppa d'Africa inizierà questa sera in Costa d'Avorio con i padroni di casa che esordiranno nella competizione. Ma anche i tifosi del Napoli potranno concentrarsi sul torneo africano: domani in campo Victor Osimhen con la sua Nigeria, lunedì per l'esordio in campo del Camerun ci sarà anche l'altro azzurro Zambo Anguissa.

Entrambi i calciatori del Napoli possono sognare: per due volte nella storia del trofeo, infatti, i campioni della Coppa d'Africa sono poi tornati a vestire l'azzurro. È successo nell'ultima edizione del torneo con Kalidou Koulibaly, ad esempio, vincente nel bel mezzo della stagione con il Senegal. Era accaduto anche in precedenza, nel 2019, quando a vincere la Coppa d'Africa era stata la Tunisia con in campo Adam Ounas, che indossava proprio la maglia del Napoli.