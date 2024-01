Napoli-Salernitana, chi è Gioielli: il contratto da professionista e la prima volta in Serie A

Le difficoltà in mediana chiamano, Walter Mazzarri risponde. Per Napoli-Salernitana l'allenatore toscano deve fare i conti con le assenze e a centrocampo servono forze fresce. Come quelle di Francesco Gioielli, il centrocampista classe 2004 che si è preso oggi la prima convocazione in Serie A contro i granata, dopo le settimane di lavoro con la prima squadra. Gioielli, capitano della Primavera, è diventato uno dei simboli del vivaio azzurro negli ultimi anni, sempre più presente nelle selezioni giovanili del club.

Una doppia bella notizia nella settimana del 20enne napoletano: pochi giorni fa, infatti, Gioielli aveva firmato con il Napoli il suo primo contratto da professionista. «Siamo felici di rappresentarti in questo primo importante passo per la tua carriera. Complimenti Francesco! É solo l’inizio!» il post Instagram della Football Time Agency, l'agenzia che rappresenta il calciatore. In questa stagione con la Primavera - di cui è anche capitano - Gioielli ha messo insieme già 22 presenze e anche 4 gol: è un centrocampista di quantità, un mediano vecchio stile, che fa della corsa e della grinta le qualità principali, ma ha il senso del gol innegato. Dopo essersi fatto spazio pian piano nelle ultime stagioni con la Primavera, ne è diventato il capitano in questa stagione di Primavera 2.

Ma chi è Gioielli? Una delle classiche storie del vivaio del Napoli. Che ha conosciuto ormai più di dieci anni fa per la prima volta. Gioielli veste infatti l'azzurro dal 2013, ha messo insieme fin qui 89 presenze e 9 reti con la selezione Primavera. Nato a Quarto nel 2004, ha saputo assestarsi negli ultimi anni tra gli elementi più costanti del vivaio, fino a indossarne la fascia. Importante anche l'apporto e l'esperienza accumulata in Youth League, giocata per due stagioni consecutive con la Primavera azzurra. Per lui è la prima convocazione assoluta in Serie A dopo essere entrato nel giro della prima squadra già da inizio stagione con Garcia prima e Mazzarri poi.