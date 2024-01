Napoli, quanta sfortuna: solo il Frosinone ha colpito più pali e traverse

Questione di legni. Ancora una volta. «Siamo stati anche sfortunati a Torino» aveva detto ieri Walter Mazzarri in conferenza prima di Napoli-Salernitana, di certo il conto con la fortuna di questa squadra è aperto: 11 pali e traverse colpite in questa prima parte di stagione per gli azzurri, solo il Frosinone ha fatto "meglio" in campionato (12). Anche per quest'anno quindi la precisione di Kvaratskhelia e compagni si fa valere: e in un Napoli incapace di segnare nelle ultime quattro partite giocate, il conto dei legni rischia di fare la differenza.