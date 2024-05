«La Fifa ha continuamente e costantemente preso decisioni unilaterali a vantaggio delle proprie competizioni e degli interessi commerciali, mentre danneggia negativamente le leghe nazionali e i giocatori - prosegue il testo - Per un periodo significativo, la Fifa ha ignorato i tentativi ripetuti da parte di leghe e sindacati di affrontare questa questione». È questo il testo inviato dal sindacato dei calciatori che minacciano di disertare il Mondiale per club. Scoppia il caso Mondiale per club. Perché, a sorpresa, ma fino a un certo punto, il sindacato internazionale dei calciatori, Fifpro, e l’organizzazione World Leagues hanno minacciato azioni legali se i piani per il torneo proseguiranno come previsto. La nuova competizione è programmata per andare in scena negli Stati Uniti nel giugno dell’anno prossimo e vedrà coinvolte 12 formazioni europee, tra cui le italiane Inter e Juventus. Le due organizzazioni hanno chiesto che il nuovo Mondiale per Club sia riprogrammato e hanno inviato una lettera congiunta alla Fifa affermando di aver fatto ricorso a una consulenza legale. Stando al The Times, Fifpro e World Leagues avrebbero sottolineato la saturazione del calendario Fifa, la creazione di danni economici alle leghe nazionali e i «significativi rischi di infortuni per i calciatori». Un quadro arricchito dall'accusa nei confronti della Fifa di prendere inoltre decisioni a vantaggio solo dei propri interessi commerciali e dalla richiesta formale di riprogrammare il Mondiale per Club già nel suo incontro a Bangkok la prossima settimana riaprendo poi le discussioni sul calendario delle gare internazionali.



Ma non è tutto qui. Oltre a evidenziare le problematiche del nuovo Mondiale per Club, attualmente in calendario dal 15 giugno al 13 luglio, Fifpro e World Leagues chiedono infatti anche la cancellazione del vecchio Mondiale per Club ribattezzato Coppa Intercontinentale.

APPROFONDIMENTI Atalanta in finale di Europa League: 3-0 al Marsiglia (gol di Lookman, Ruggeri e Touré), la Dea va a Dublino Bayer Leverkusen-Roma 2-2: due rigori non bastano ai giallorossi Joselu l'eroe della Champions: da tifoso a trascinatore. E nel 2012 chiedeva link per vedere la partita del Real Madrid