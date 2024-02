Napoli-Juventus, azzurri favoriti dai bookmakers per la vittoria

La vittoria contro il Sassuolo rilancia il Napoli. Non solo in campo, ma anche nelle agenzie. La squadra di Calzona infatti già parte avanti rispetto ai bianconeri in vista del match della prossima domenica al Maradona: secondo i bookmakers, la vittoria di Osimhen e compagni è quotata a 2,45, il pareggio è offerto a tre volte la posta, mentre la vittoria della squadra di Allegri è quotata a 3,15.

Non solo numeri, ma anche l'indicazione di due momenti diversi: gli azzurri sembrano rinfrancati dopo il largo successo in casa dei neroverdi, 6 gol che hanno rivitalizzato le qualità offensive ma anche riportato il sorriso in casa Napoli con il primo successo di Calzona sulla panchina napoletana.

Meno bene il momento della Juventus: la squadra di Allegri sperava di potersi giocare lo scudetto fino al termine della stagione, ma si ritrova a -12 dall'Inter e ora può solo provare a consolidare il secondo posto difendendolo dalla risalita del Milan. Un piazzamento che varrebbe il ritorno in Champions. Lo scorso anno, sempre al Maradona, finì 5-1 per Kvara e soci, un successo che spalancò le porte alla strada verso lo scudetto.