Napoli-Torino, probabili formazioni: Ngonge non recupera, Rrahmani a metà

Già vigilia di campionato. La Juventus è alle spalle, davanti c'è il Torino: domani la sfida contro la squadra di Juric in anticipo - in vista della Champions League a Barcellona - con una squadra quasi al completo.

Francesco Calzona non ha mai avuto dubbi su Victor Osimhen - il nigeriano ci sarà nonostante qualche fastidio di inizio settimana che lo aveva visto allenarsi a parte - ma non sarà lo stesso per Amir Rrahmani: il difensore kosovaro ha svolto la prima parte di allenamento personalizzato in campo e la seconda parte in gruppo con i compagni.

Non sarà al cento percento ma lottas per poter essere almeno a disposizione e giocarsi poi le sue carte in Spagna martedì prossimo. Ancora a parte, invece, Cyril Ngonge: il belga e il compagno Cajuste hanno svolto lavoro personalizzato in campo.