Napoli, Zanoli non parte per l'Arabia: andrà alla Salernitana per 6 mesi

Tra gli esclusi dalla operazione Supercoppa a Riyadh che è partita questa mattina ci sarà Alessandro Zanoli: il terzino 24enne del Napoli non è stato inserito da Walter Mazzarri nell'elenco dei convocati che questa mattina sono partiti da Capodichino alla volta dell'Arabia Saudita, dove si giocherà il trofeo a partire dal prossimo giovedì.

Poco prima di Napoli-Salernitana di ieri, infatti, è stato definito e finalizzato l'affare che porterà in granata Zanoli, almeno fino al prossimo giugno. Il terzino azzurro, infatti, si sposterà in prestito a Salerno per sei mesi come era stato un anno fa quando la destinazione era stata la Sampdoria. Per Zanoli fin qui solo 142 minuti in campo tra campionato e Coppe.