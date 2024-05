Napoli, conferenza stampa film scudetto “Sarò con te”. Il regista Bosello: «Tra 30 anni se ne parlerà ancora»

“Sarò con te” sta per vedere la luce. Il film che racconta la stagione da scudetto del Napoli di Luciano Spalletti sarà nelle sale dal 4 maggio per tutti i tifosi, questa mattina dalla sala stasmpa dello Stadio Maradona si è tenuta però la conferenza di presentazione del prodotto cinematografico.

Presenti all'evento il regista Andrea Bosello e Andrea Cini, co-autore ed aiuto regista: «Questo non è un film prodotto dal centro media del Napoli, ma un film prodotto di documentaristi che hanno avuto libertà assoluta, il presidente ha lasciato a noi la libertà creativa. Veniamo da quindici anni di storia a National Geographic, i fatti per noi vengono prima di tutto, racconto e intrattenimento. I caratteri emergono, i confilitti naturali vengono fuori nella storia. Tutto ciò che vediamo nel film è veramente accaduto. La storia la conoscete, sapete come va a finire, ma il punto di vista è lo spogliatoio» ha spiegato Bosello ai presenti «Il presidente è il motore della storia, ma è presente solo all'inizio, innesca la storia con la frase sullo Scudetto».

Una vittoria annunciata. «Con le riprese siamo partiti ad ottobre, quando il Napoli è diventato fortissimo, l'anno prima cadde per pochi punti. Il gioco valeva la candela» ha continuato «Sono orgoglioso per le musiche che sono di uno dei migliori in circolazione, Teho Teardo, musicista per Sorrentino e non solo. Noi siamo partiti per una serie, poi il presidente vedendo il materiale da produttore ha visto tutto ed ha gradito al punto da fare un film perché merita di essere visto al cinema. Questo film resterò nella storia della città, tra 30 anni pescheranno tra queste interviste.

E vederla al cinema è una nuova esperienza collettiva».