Tutto confermato, purtroppo. Victor Osimhen salta la trasferta di Firenze. Insieme a lui marcano visita anche Mario Rui, il portiere Gollini ed il lungodegente Zielinski. Ciccio Calzona avrà gli uomini contati domani sera al Franchi, in quello che è l'ultimo impegno esterno del Napoli campione d'Italia e soprattutto l'ultimissima disperata chiamata per... l'ultimo posto in una competizione europea, sebbene dalla porta di servizio. Ironia della sorte, la sfida con la Fiorentina di Vincenzo Italiano mette a confronto le due squadre che si giocano l'unico posto nella prossima Conference League. I Viola occupano l'ottavo posto ed hanno due punti di vantaggio (ed una partita in meno) rispetto agli azzurri. Tutto negli ultimi 180 minuti. Anzi. Nel caso del Napoli: tutto in una partita. In caso di sconfitta, infatti, il club di De Laurentiis sarebbe aritmeticamente fuori da ogni competizione europea per la prossima stagione (dopo 14 anni di fila in cui ha sempre ottenuto il pass per l'Europa). Addirittura con una partita ancora da giocare. Tant'è. La fotografia della stagione che sta per passare agli archivi del resto è questa. Purtroppo.

Calzona dovrà provare a fare necessità virtù e sembra orientato a confermare le sue gerarchie – olter che il suo modulo – nonostante l'assenza di Osimhen. Raspadori resta il favorito per prendere il posto del bomber mascherato con Politano e Kvaratskhelia sugli esterni. Per il resto tutto confermato o quasi. Davanti a Meret agiranno Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, con Rrahmani e Juan Jesus al centro. In mediana Lobotka avrà le chiavi del centrocampo con Anguissa e Cajuste a fargli da dioscuri. Occhio ai ballottaggi. Uno per reparto: Ostigard potrebbe insidiare Juan Jesus; Traorè-Cajuste e Ngonge-Politano.