Napoli, missione Supercoppa italiana: Zielinski, Meret e Cajuste partono per l'Arabia

C'erano solo due dubbi sui convocati per la Supercoppa italiana. E sul volo che alle 11.20, in leggero ritardo rispetto al previsto, sono saliti anche Cajuste, che si è infortunato in uno scontro di gioco con la Salernitana, e soprattutto Piotr Zielinski, finito in tribuna per un affaticamento.

Mazzarri aveva lasciato intendere che sarebbe stato proprio il polacco, stamane, a sciogliere la riserva sulla sua partenza. Ed è arrivato l'ok per il viaggio in Arabia.

C'è anche il portiere Meret, che sta recuperando dal suo infortunio.

Il Napoli arriverà nella capitale saudita attorno alle 19 ore italiana e si sposterà nel suo quartier generale al Four Season. Gli azzurri esordiranno giovedì 18 nella semifinale contro la Fiorentina.