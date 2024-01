Napoli, riecco gli azzurri anche in rete: «Che bello vincere un derby così»

L'esaltante vittoria nei minuti finali del Napoli contro la Salernitana restituisce anche un sorriso ai calciatori di Walter Mazzarri. Che dopo il fischio finale hanno voluto festeggiare con i proprio followers in rete. «Vittoria importante...Ora testa alla Supercoppa!» ha scritto Giovanni Simeone, finalmente titolare contro i granata al Maradona. Un derby sentito: «All’ultimo respiro: vincere un derby così è ancora più bello» gli fa eco Matteo Politano. Un sussulto social anche per Jens Cajuste, ieri infortunatosi durante la gara: «Grande vittoria in rimonta della squadra». A farsi notare dai tifosi è stato anche Pierluigi Gollini tra i pali: «Cuore e sudore» ha scritto sui social il portiere azzurro.