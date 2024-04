Avellino-Benevento 1-0: bis dei biancoverdi nel derby

L’Avellino conquista in casa il derby contro il Benevento che vale il secondo posto nella graduatoria del girone C di serie C. Un solo gol, ma tante emozioni in un gremito Partenio-Lombardi. Finisce 1-0. La rete dei lupi al 37esimo della ripresa con Sgarbi. Tre minuti prima, il Benevento aveva sprecato una ghiotta occasione con Pinato che, praticamente solo davanti all’estremo difensore irpino Ghidotti, ha calciato di lato. I sanniti hanno provato nei minuti finali a mettere in pari i conti, ma le incursioni non hanno impensierito più di tanto i padroni di casa. Ultimo tiro al 94esimo con Simonetti che però Ghidotti ha parato senza troppe difficoltà. Anche nel primo tempo ci sono state azioni dall’una e dall’altra parte, ma senza mai creare pericolose opportunità. L’Avellino, dunque, si aggiudica per la seconda volta in questa stagione il derby contro il Benevento. I lupi sono stati più incisivi.

AVELLINO-BENEVENTO: 1-0

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Llano (20’st Ricciardi), De Cristofaro, Armellino, Rocca (20’st Sgarbi), Liotti (30’st Tito); Gori (41’st Marconi), Patierno (41’st Dall’Oglio).

A disposizione: Pane, Pizzella, Mulè, Rigione, Pezzella, Palmiero, Russo, Tozaj. Allenatore: Pazienza.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Simonetti, Pinato, Nardi, Talia, Masciangelo (37’st Ciano); Perlingieri (16’st Ferrante), Ciciretti (6’st Starita). A disposizione: Nunziante, Manfredini, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Agazzi, Viscardi, Terranova, Carfora, Lanini, Bolsius. Allenatore: Auteri.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Boggiani di Monza e Morea di Molfetta. QUARTO UOMO: Madonia di Molfetta.

MARCATORI: st 37′ Sgarbi

NOTE: ammoniti Liotti, Sgarbi, Cancellotti, Simonetti, Capellini; recupero: pt 3′; st 4′