«Nonostante nelle ultime giornate non siano arrivati i punti, non sono preoccupato come lo ero dopo le gare con Cerignola, Foggia e Messina, dove pure avevamo avuto delle difficoltà. Perché abbiamo raggiunto una forma di equilibrio mentale positiva, ed è su quella che dobbiamo continuare a lavorare. I gol arriveranno, creiamo tanto e non può andarci sempre storta». Gaetano Auteri si mostra ottimista per la sfida di questa sera contro il Latina e non usa mezze misure («dobbiamo vincere le prossime due partite») per far capire ciò che più conta per lui, ovvero la capacità di mettere sotto l'avversario anche nelle situazioni di maggiore pressione, come accaduto ad Avellino. Poi, però, bisogna anche buttarla dentro, perché nel calcio contano i punti e il Benevento nelle ultime 4 gare ne ha raccolti solo 2 su 12.

L'allenatore è consapevole del fatto che la squadra non segni e che alla lunga questo rischi di diventare un grosso problema, soprattutto in ottica playoff, ma da quel punto di vista si sente tranquillo. Anche perché ha la soluzione a portata di mano: «Abbiamo necessità di giocare un calcio più diretto, essere più risoluti sotto porta. Siamo diventati squadra compatta, convinta nell'espressione corale, siamo cresciuti parecchio in termini di personalità, ma se non segniamo - spiega il tecnico - al massimo possiamo pareggiarle le partite, se non addirittura perderle, com'è successo nel derby».

L'obiettivo, dunque, è cercare di guarire dall'anemia offensiva (1 gol nelle ultime 4): «È mio dovere professionale - precisa - cercare palliativi facendo il massimo, abbiamo dimostrato in passato di essere capaci di fare gol, ora ci siamo un po' fermati. Va sfruttata ogni piccola risorsa per riprendere a gonfiare la rete, migliorando l'atteggiamento offensivo, dando quel quid in più che serve. Troviamo soluzioni anche differenti, magari da palla inattiva, basta un piccolo sforzo anche dalle retrovie per sostenere e incrementare il gioco d'attacco».

Occhio al Latina, formazione insidiosa. «Si difende bene - sottolinea Auteri - senza rinunciare a una proposta offensiva, ha giocatori di livello come D'Orazio, Riccardi, Paganini, Del Sole. Non guardiamo alla sconfitta con la Turris ma al fatto che se non facciamo la partita che abbiamo preparato, rischiamo di complicarci la vita».

Sull'undici di partenza (out Improta) aleggiano ancora tanti dubbi. Auteri ventila l'ipotesi della difesa a quattro («è una possibilità, ma se anche dovessimo mutare il modo di stare in campo non cambieremo certo atteggiamento») che a quel punto stravolgerebbe l'assetto difensivo. Potrebbero comporla Berra, Capellini, Pastina e Simonetti, con quest'ultimo ad agire da terzino sinistro. Ma alla fine si potrebbe comunque restare a tre confermando la retroguardia di Avellino. Sulle corsie potrebbe esserci qualche novità («giocheranno quelli che stanno meglio»), con Simonetti sul versante mancino e Karic che potrebbe essere adattato di nuovo da laterale destro. In mezzo riproposizione scontata per Talia e Nardi. In attacco si potrebbe optare ancora per il trequartista piuttosto che schierare i tre in linea. Recuperato Lanini («potrebbe non avere la condizione sui 90'»), alla fine potrebbe giocare Pinato dietro Perlingieri e lo stesso Lanini. Se invece si dovesse propendere per il tridente, Ferrante e Starita si giocherebbero il posto rimanente. «Mi aspetto grande lucidità e la voglia di andare oltre, chiederò a tutti di moltiplicare le energie».

Sugli spalti, nonostante la giornata giallorossa, dovrebbero esserci all'incirca 3mila spettatori (la prevendita al momento parla di 1.700 biglietti venduti, ma c'è ancora tutta la giornata di oggi fino alle 20), pochi rispetto ai 3.740 abbonati. Da Latina arriveranno un centinaio di ospiti.