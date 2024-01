Calciomercato Napoli, anche il Real Madrid ora punta Osimhen

Victor Osimhen rischia di diventare un caso per il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Don Balon in queste ore, infatti, dopo la riconferma di Carlo Ancelotti in panchina per i prossimi anni, parte della dirigenza merengues starebbe spingendo per rendere il nigeriano del Napoli il prossimo acquisto bomba dell'estate 2024, la pedina su cui puntare forte per rinforzare l'attacco del Real.

Un "caso" perché dall'altra parte lo scouting delle merengues è da mesi sulle tracce di Kylian Mbappé, il fuoriclasse francese che si libererà a zero dal Paris Saint Germain al termine di questa stagione. La decisione sarà anche economica: il nuovo contratto di Osimhen, infatti, prevede una clausola rescissoria comunque superiore ai 100 milioni di euro che potrebbe frenare le avances del club spagnolo e dare la precedenza al Chelsea, l'altro club interessato al nigeriano.