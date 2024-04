Un tris d’assi per l’attacco, un sostituto di Zielinski a centrocampo ed un difensore roccioso per tamponare falle che fanno acqua da una stagione intera. Il Napoli pensa al futuro, De Laurentiis ha messo in conto da tempo (e pure in... cassa) la probabile cessione di Victor Osimhen, ed ha già ipotizzato il budget da investire sul mercato per la rifondazione/ricostruzione del Napoli che verrà. La gran parte del denaro da impiegare per il mercato estivo (circa 200 milioni di euro) arriverà proprio dalla vendita di Osi.

APPROFONDIMENTI Napoli in crisi, De Laurentiis ordina il ritiro da venerdì Zielinski, il fantasista che non perderà lo scudetto E Simeone è un caso: impiegato con il contagocce, chiede lumi sul futuro

L'asse con la Francia

L’attaccante nigeriano resta nel mirino del Psg che al momento sembra tra i pochi top club europei disposti a valutare l’ipotesi di pagare la clausola (fissata a 120 milioni di euro) per assicurarsi i servigi del centravanti del Napoli. In seconda battuta c’è sempre il fascino della Premier League con il Chelsea in testa. Al momento, però, la strada per Parigi sembra quella più percorribile. E non è escluso che si possa ragionare/trattare anche a prescindere dalla clausola fissata con Aurelio De Laurentiis a dicembre scorso nell’atto di firmare il prolungamento del contratto con gli azzurri. Si vedrà. Certamente l’avventura di Osimhen all’ombra del Vesuvio è ai titoli di coda. Il Napoli ha da tempo messo nel mirino il giovane Jonathan David (24 anni) del Lille che nelle ultime ore pare sia finito anche nei radar del Chelsea. I francesi chiedono 50 milioni di euro per il suo cartellino. Nel Lille milita anche un esterno offensivo che intriga la nuova dirigenza azzurra. Si tratta di Edon Zhegrova (11 gol e 9 assist finora), nato in Germania ma passaporto kosovaro, con cui si proverà a superare la concorrenza della Juventus di Giuntoli. Evidentemente il campionato transalpino intriga e non poco il nuovo management visto che sono stati puntati i riflettori anche su Terem Moffi (25 anni) del Nizza. L’attaccante nigeriano, ironia della sorte connazionale di Osimhen, ha messo a segno finora 10 reti, quasi tutte con il sinistro (suo piede naturale, con cui ha asfaltato anche il Psg) e si presenta volentieri anche dagli undici metri. Il valore del suo cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, ma la cifra è destinata a lievitare. Occhi puntati anche sul 22enne Santiago Gimenez in forza al Feyernoord. Il nazionale messicano (nato a Buenos Aires) sta facendo faville in Olanda: 24 gol e sette assist in questa stagione.

Sul taccuino del Napoli è stato segnato in rosso il nome del talentuoso Artem Dovbik, 26enne centravanti della nazionale ucraina in forza al Girona, assoluta rivelazione del campionato spagnolo grazie anche ai suoi gol (18 nella Liga). Dovbik, su cui c’erano già state molte relazioni degli scout di massima serie, aveva manifestato gradimento per il Belpaese. «Mi piace l’Italia come Paese e come campionato - ha detto in passato - Il mio desiderio di fare bene in Europa è grande, non è tutto perduto dopo l’esperienza in Danimarca poco felice. Tutto arriva, se lavori sodo per raggiungere l’obiettivo». E di strada ne ha fatta l’attaccante che adesso è stato inserito nei file del Napoli del futuro.

La difesa da blindare

Non ci sono solo gli attaccanti nella lista della spesa di De Laurentiis. Tra i principali obiettivi che avrà il nuovo ds in pectore Giovanni Manna c’è da puntellare soprattutto il reparto arretrato che quest’anno è stato una gruviera. Lo slovacco David Hancko (26 anni) del Feyenoord è il primo della lista. Ma con il club olandese c’è ancora una certa distanza tra domanda ed offerta: il Napoli ha messo sul piatto della bilancia 22 milioni di euro; il Feyenoord ne chiede 30. E chissà che non si possa trovare la tara nel caso in cui si concretizzi pure l’operazione Gimenez (ovviamente a cifre diverse). Si vedrà. A gennaio scorso, l’argentino Nehuen Perez aveva già preparato i bagagli per trasferirsi a Napoli da Udine. Poi l’affare saltò all’ultimo momento con la ripromessa di riparlarne a giugno. DeLa e Pozzo sono rimasti in contatto...