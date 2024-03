Da quando è tornato, non è più la stessa cosa. Per Calzona, per i tifosi, per la squadra, ma soprattutto per Khvicha Kvaratskhelia. Il ritorno in azzurro di Victor Osimhen ha cambiato volto al Napoli ma anche e soprattutto al compagno di squadra georgiano, che nelle ultime due partite è tornato a segnare, sorridere, essere decisivo.

A dimostrarlo ci sono i numeri, più di mille parole: Kvara e Osi hanno giocato in coppia fin qui 20 partite in tutta la stagione, con il 77 georgiano che ha messo insieme 6 gol e 5 assist. Un dato che crolla - 3 gol e un solo assist - nelle altre 14 gare in cui il nigeriano era assente mentre Kvara era regolarmente in campo. Quando sono in coppia, Khvicha ha 0,55 gol o assist per partita, che diventano 0,28 quando il compagno non c'è. Mano nella mano: segnano, si divertono, vincono. Quanto è già lontano quel messaggio pepato del nigeriano all'agente di Khvicha a inizio anno? Nessuno strascico, dentro e fuori dal campo.

Il dato evidenzia tutte le difficoltà della “solitudine” del numero 77. Un anno fa, infatti, i numeri insieme o in coppia cambiavano poco (da 0,66 a 0,65, uno spostamento di fatto impercettibile). Ma non è solo colpa sua: il Napoli di Spalletti viaggiava una meraviglia e aiutava anche Kvaratskhelia in campo, quest'anno invece il georgiano si è ritrovato troppo spesso uno contro tutti, poco aiutato dalle idee tattiche dei precedenti allenatori o dal rendimento del resto dei compagni. Un uomo in missione che non ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle.

Ma la stagione di Khvicha è davvero così negativa rispetto a un anno fa? Se il computo finale della prima stagione in maglia Napoli fu di 14 gol, oggi Kvara è a quota 9. Non così lontano e soprattutto con il tempo necessario davanti per poter avvicinare il dato della passata stagione. A stridere, invece, ci sono gli assist: furono 17 complessivi nel 2022/23, oggi invece è fermo a quota 6. L'assenza di Osimhen si legge anche in questo.