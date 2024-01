Napoli-Salernitana 2-1, Inzaghi si lamenta: «Il gol di Rrahmani andava annullato»

Come contro la Juventus una settimana fa, ora anche contro il Napoli. La Salernitana incerottata di Pippo Inzaghi si arrende solo all'intervallo. Era stato Vlahovic, ora è Rrahmani che fa capitolare i granata all'ultima curva. «Ci dispiace per come è finita. Ma questa è la strada giusta, non meritavamo di perdere. Con queste prestazioni ci salveremo» le parole dell'allenatore dei salernitani.

La direzione arbitrale fa però riflettere l'allenatore granata: «Gli arbitri devono avere rispetto per noi, però, la Salernitana deve essere rispettata. Non ci lamenteremo di nulla oggi, ma non ci sta bene. Facciamo grandi sacrifici e grandi prestazioni, vogliamo perdere in modo giusti» ha continuato Inzaghi a Dazn al termine della gara «Il rigore è un rigore da Var, ci sta. Ma sul gol finale Demme dà una gomitata al mio calciatore, doveva intervenire il Var. Ma in generale è l’atteggiamento degli arbitri che non mi piace, non mi guardano nemmeno in faccia. Con Juve e Napoli meritavamo almeno 2 punti, invece ne abbiamo fatti zero.

Sbollirò la rabbia, sono sicuro che giocheremo all’arrembaggio: abbiamo due gare all’Arechi e faremo la differenza».