Bologna-Napoli, Rudi Garcia in conferenza stampa: ecco cosa ha detto

Cento volte in Serie A domani a Bologna, ma anche 100 giorni di Napoli. I numeri nella testa di Rudi Garcia che sa già di non poter sbagliare in casa dei rossoblu per recuperare punti in campionato. «È importante vincerla. Sono qui da cento giorni e sono felice di esserci. Guido una squadra fantastica e con lo staff siamo motivati e concentrati. Non pensiamo a nient’altro» dice in conferenza stampa l’allenatore francese «Abbiamo perso qualche punto, dovremo provare a recuperare ora a Bologna: sono una buona squadra con un buon allenatore, ammiravo Thiago Motta da calciatore e sono felice che stia facendo bene ora in panchina. In Champions abbiamo vinto in modo meritato, ma potevamo chiuderla già prima per evitare di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Vincere in Europa in trasferta non è mai facile. Ora aspettiamo il Real con i nostri tifosi ma prima c’è il pane quotidiano del campionato: non siamo contenti perché siamo al quinto posto».

Qualche defezione di troppo, soprattutto in difesa. «Abbiamo recuperato bene fisicamente, ci siamo concentrati sul lavoro post Braga per essere al meglio. Rrahmani è uno dei nostri punti forti, ma sono contento di Ostigard. Ho voluto tenerlo qui a Napoli, voleva andare via per poter giocare ma sono contento di averlo convinto a restare. È forte e con una mentalità eccezionale, prenderà il posto di Amir in campo. Abbiamo solo tre centrali, però, me ne devo inventare un quarto se serve. Ci dispiace aver perso Rrahmani, lo avevo risparmiato a Genova e poi ho dovuto cambiarlo dopo dieci minuti a Braga», ha spiegato Garcia. «Domani immagino alcuni cambi. Ma la squadra non è stanca, potrei anche partire con gli stessi e poi gestire in corsa. Servirà freschezza durante la gara. Il modulo di domani sarà ancora il 4-3-3 di base. Ma mi piace pensare che con i dieci calciatori in campo io possa cambiare anche modulo senza fare per forza un cambio. Domani sarà così. Ho una squadra forte soprattutto in attacco, posso cambiare giocatori mantenendo alta la qualità.

Gli esterni sono molto esposti con noi: attaccano e danno una mano. Ci può essere rotazione tra una partita e l’altra, ma anche durante la partita stessa».

Non cambiano gli obiettivi di inizio anno. «Il Napoli deve finire sempre tra i primi quattro per giocare la Champions. Ma quando sei campione in carica l’ambizione è difendere il titolo» ha spiegato Garcia sulle richieste di De Laurentiis «Spero di rivedere un gol di Kvaratskhelia in fretta. Ma gli ho parlato: non deve farla diventare una ossessione. Deve giocare come sa, divertirsi e aiutare la squadra. Solo così può tornare al gol. Osimhen ha avuto tante occasioni a Braga, spero le possa avere in ogni partita, perché così può fare almeno un gol o due a partita».