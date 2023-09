Bologna-Napoli, Garcia chiarisce: «Ho già parlato con Osimhen, il rigore non è un problema»

«Il rigore sbagliato succede ai più grandi calciatori della storia, non è un problema. Ho già parlato con Osimhen del gesto alla sostituzione, ma quello che gli ho detto resta nello spogliatoio. Non sono preoccupato: è meglio vedere un calciatore scontento all’uscita».

Così Rudi Garcia, che ai microfoni di Dazn chiarisce subito quanto accaduto in campo con l'attaccante nigeriano. «Non dobbiamo buttare tutto: la squadra ha fatto una buona partita, dobbiamo essere fiduciosi e spingere il destino dalla nostra parte. Speriamo già dalla prossima partita, ci serve un filotto di vittorie».

«Il risultato è negativo, non abbiamo vinto, ma la prestazione è buona. Non abbiamo preso gol, avevamo in difesa Natan per la prima volta ed è stata una gara sicura la sua. Non subire gol con una difesa nuova è sempre un’ottima cosa. Poi se non segni un rigore allora diventa complicato vincere, anche se lo meriti. Ma così è il calcio: complessivamente la squadra ha fatto bene, ha lavorato bene su quello che avevamo provato, ma ci manca la vittoria» ha continuato Garcia.

«Kvara e Osimhen avevano fatto bene entrambi ma avevo qualità in panchina e i tre che sono entrati li ho messi per questo. Non possiamo fare tutte le partite con gli stessi uomini: tra tre giorni giochiamo con l’Udinese, poi c’è il Lecce, poi c’è il Real Madrid.

La squadra lo sa. Se l’allenatore non conta su tutti, non si va lontano».