Bologna-Napoli, Di Lorenzo ammonisce Osimhen: «Evitiamo certi comportamenti»

«Non siamo contenti del risultato, l’umore non è dei migliori, volevamo tornare a vincere» dice Giovanni Di Lorenzo, capitano di un Napoli che arranca in campionato. «Non ci piace stare così dietro, anche se c'è ancora tanto da giocare. Ma non c’è tempo per pensarci troppo, dobbiamo pensare subito alla prossima che è tra pochi giorni. Il passato? Ci pensate più voi che noi, il gruppo ha resettato tutto, sappiamo che è cominciato un nuovo ciclo».

«Dobbiamo migliorare la gestione della partita, alcuni momenti della gara.

Ci serve lavorare per trovare la continuità nell’arco di tutta la gara. Delle volte ci manca, dobbiamo metterla a posto».

Poi il caso Osimhen e Garcia: «Sono cose da spogliatoio. Non tutto ci sta andando bene e quindi risaltano ancora di più ma da domani ne parleremo per evitare questi atteggiamenti, non servono. Dobbiamo restare uniti e concentrati sull'obiettivo. Ne parleremo tra di noi e con il gruppo per migliorare la situazione».