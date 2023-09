Bologna-Napoli, Motta spegne gli azzurri: «E il rigore era inesistente»

Un punto che continua il lavoro di Thiago Motta e del Bologna, bravi a frenare il Napoli al Dall'Ara nonostante le difficoltà. «Siamo rimasti in partita sempre anche contro una squadra forte e con un potenziale offensivo enorme. Non abbiamo sofferto nulla, loro hanno avuto una sola occasione e per me il rigore è inesistente» ha detto l'allenatore rossoblu al termine del match. «La squadra ha lavorato insieme, ha fatto tutto bene. I gol che mancano? Dobbiamo fare di più ma oggi dobbiamo pensare anche che affrontavamo i campioni d’Italia».

«Dobbiamo imparare a capire i momenti della gara. Quando c’è da difendere e quando c’è da soffrire. Soprattutto quando affrontiamo squadre forti come il Napoli» ha continuato Thiago a Dazn. «Io faccio i complimenti alla mia squadra, cercano sempre di giocare il nostro gioco e questo mi dà grande soddisfazione, al di là del risultato. Non abbiamo un’altra strada e questo mi dà piacere di andare a lavoro ogni giorno».