Anguissa allontana le critiche: nuovo tattoo prima di Bologna

È tra i calciatori sotto la lente d'ingrandimento in questo avvio di stagione Zambo Anguissa, il centrocampista del Napoli che non sembra essere in campo quello imperante visto nell'annata dello scudetto e fino a pochi mesi fa.

L'azzurro resta uno dei punti fermi anche del nuovo corso di Rudi Garcia: nel frattempo, Zambo cerca relax con un nuovo tatuaggio dedicato alla famiglia, un lavoro realizzato subito dopo il rientro azzurro dalla trasferta di Braga.