Juan Jesus, infortunio alla vigilia di Bologna-Napoli: risentimento muscolare

Senza Amir Rrahmani e adesso anche senza Juan Jesus. Il difensore brasiliano non sarà a disposizione del Napoli di Rudi Garcia in partenza in queste ore da Castel Volturno per Bologna, dove domani pomeriggio gli azzurri saranno di scena in campionato.

Come riportato dal sito ufficiale, infatti, Juan Jesus si è fermato anzitempo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra quest'oggi in rifinitura, non prenderà parte alla trasferta emiliana. La difesa sarà quindi composta da Ostigard e Natan. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Rrahmani ha svolto terapie. Buone notizie per Cajuste che ha svolto l’intera sessione in gruppo.