Bologna-Napoli, Thiago Motta e la panchina azzurra: «Io dopo Spalletti? Non parliamone oggi...»

Nella sua testa c'è solo la sfida di domenica sera al Dall'Ara. «Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol ma hanno vinto e hanno preso fiducia in Champions League: noi siamo concentrati su quello che possiamo fare e dovremo sfruttare tutte le occasioni» ha detto Thiago Motta in conferenza, poche parole e molti fatti in vista del match con gli azzurri. Che lo hanno cercato dopo l'addio di Luciano Spalletti «Se ho sentito De Laurentiis? Non mi sembra il caso parlarne oggi, niente distrazioni dovremo fare una grande gara, davanti ad un grande pubblico».

«Domenica cambia ovviamente l'avversario che affrontiamo ma noi cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco, controllare sia in fase offensiva che in fase difensiva, abbiamo poche cose da sistemare perchè sappiamo cosa fare in campo» ha spiegato in conferenza l'allenatore del Bologna «Mi aspetto il miglior Napoli possibile e noi nel fare la miglior gara che riusciamo.

Che Napoli mi aspetto? Sicuramente con i quattro difensori dietro si vede il solito Napoli, attaccano molto bene con i due terzini, hanno centrocampisti che palleggiano molto bene, noi dobbiamo però essere concentrati su quello che dobbiamo fare».