Serie A anticipi e posticipi: Fiorentina-Napoli si gioca di venerdì

Dopo le ultime gare europee che hanno decretato il passaggio in finale di Europa League e Conference League rispettivamente di Atalanta e Fiorentina, la Lega Serie A ha comunicato la programmazione del 37° turno di campionato.

Una informazione che serviva anche al Napoli: la squadra di Calzona, infatti, sarà impegnata proprio contro la Fiorentina finalista: la gara si giocherà in anticipo al Franchi, di venerdì sera alle 20,45, proprio per garantire poi ai viola la possibilità di recuperare in vista degli impegni europei.

Questo il turno:

Fiorentina, Napoli, venerdì 17, ore 20:45 (Dazn)

Lecce-Atalanta, sabato 18, ore 18 (Dazn-Sky)

Torino-Milan, sabato 18, ore 20:45 (Dazn-Sky)

Sassuolo-Cagliari, domenica 19, ore 12:30 (Dazn-Sky)

Monza-Frosinone, domenica 19, ore 15 (Dazn)

Udinese-Empoli, domenica 19, ore 15 (Dazn)

Inter-Lazio, domenica 19, ore 18 (Dazn)

Roma-Genoa, domenica 19, ore 20:45 (Dazn)

Salernitana-Verona, lunedì 20, ore 18:30 (Dazn)

Bologna-Juventus, lunedì 20, ore 20:45, (Dazn)