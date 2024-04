Napoli-Frosinone in dieci meme: meno male che c’era Lucianone in tribuna...

Sembrava tutto apparecchiato per trascorrere una domenica non solo tranquilla, ma anche divertente. «Ma perchè andare al mare quando possiamo guardare il Napoli battere il Frosinone sulla scia dell’entusiasmo data dalla vittoria di Monza?», pensavamo.

Soprattutto dopo la pennellata di Politano e il rigore neutralizzato da Meret: «ora ne diamo quattro anche a loro, così riscattiamo pure la brutta figura in Coppa Italia».

C’era anche Luciano Spalletti in tribuna! La vittoria era assicurata. Certo. Invece ci siamo messi d’impegno e abbiamo quasi rischiato di regalare ai ciociari una vittoria che gli manca da gennaio, in balìa di Walid “Core ingrato” Cheddira che - sarà stata anche colpa del sole di questo folle apriluglio - a momenti sembrava Ronaldo Nazario. In sintesi, direi che possiamo anche smetterla di parlare di rilancio per la corsa alle coppe. Da adesso, solo coni.