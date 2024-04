Empoli-Napoli in dieci meme: «Per il momento posso dirvi solo questo... resistete!»

Il Napoli dello scorso anno, all’Empoli, aveva strappato sei punti. Due a zero all’andata, due a zero al ritorno. Quest’anno, così come se li era presi un anno fa, glieli ha restituiti pari pari: uno a zero nel girone di andata, idem con patate al ritorno. Gli azzurri saldano quindi il proprio debito di punti con i toscani, dimostrando di essere una società estremamente seria, anche a costo di salutare le coppe. Critiche? Pazienza, l’onore è la prima cosa sempre. Cari tifosi, pensate piuttosto a ringraziare monsieur Garcia, che non avrà difeso la vetta come da richiesta ma se non altro ci ha portato a quota salvezza. Anche la disfatta del Castellani però ha il suo pregio: almeno, il gol avversario è arrivato dopo soli quattro minuti, evitandoci un’illusione che si sarebbe potuta consumare più tardi. Altro non resta che ascoltare il saggio consiglio del vice sostituto portiere Salvatore: ora diteci che il maestro De Crescenzo non era un visionario.