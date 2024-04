Napoli-Frosinone 2-2, Calzona in conferenza stampa: «Sapevo che così non l'avremmo vinta»

«La gestione del match è stata sbagliatissima». Francesco Calzona commenta con amarezza il pareggio del Napoli col Frosinone «Purtroppo devo ribadire ciò che dissi anche in passato, non dimostriamo di essere una squadra solida. Ho compreso subito ed ho avvisato i ragazzi nell'intervallo che con questo atteggiamento non avremmo vinto la partita».

«Avevo anche avvertito la squadra che era una partita da sbloccare subito soprattutto per il caldo.

Ci siamo riusciti ma poi non abbiamo dato seguito alle premesse. Dovevamo fare di più e soprattutto dovevamo portare il successo a casa. Non ci siamo riusciti e questa è una grande delusione» ha continuato.

«Dobbiamo avvertire il pericolo, invece siamo sempre sopra la linea della palla in fase di non possesso e abbiamo permesso al Frosinone di attaccarci in ripartenza. Sono dispiaciuto per i gol subìti. Una squadra del nostro livello non può essere così fragile, non possiamo segnare 3 gol ogni partita per vincere» ha spiegato Calzona.

«La rabbia maggiore è che eravamo sempre vivi anche dopo aver preso gol, ma ripeto, non ci comportiamo da squadra quando siamo sotto pressione. La sensazione di solidità oggi non ce l'ho mai avuta».