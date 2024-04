Napoli-Frosinone, l'Analisi Ignorante: teniamo 'a meglia difesa d'Europa

Il Napoli quest'anno riuscirebbe a NON andare in Champions anche se ci andassero le prime SEDICI

Maradona pieno malgrado un caldo DA LUGLIO INOLTRATO, contro quel Frosinone che ci umiliò in Coppa e che a quanto ho capito non vince proprio da allora (Fonte: AMMIOCUGGINO MORTADELLARO)

Sono un tifoso del Napoli. È OVVIO che se inquadrano SPALLETTONE in tribuna io cominci a piangere come un vitello

Partiti. È iniziato quel periodo dell' anno in cui se stai nei Distinti te ne esci a tipo carcioffola arrustuta ma il Napoli sembra partire bene e al quarto d'ora è già in vantaggio con POLITANOPOPOPO' in giocata alla Messi che la piazza sul palo opposto. 1-0

Vittoriuccio Sasamèn va in volata in campo aperto ma, trovatosi a tu per tu col portiere, si trasforma nel peggio OSIPEREPER e manda a lato

'A MEGLIA DIFESA R'EUROPA (oggi il Vichingo al posto di JJ ma poco cambia) su affondo ciociaro becca un rigore che CHIFFIIIII non avrebbe mai fischiato ma soprattutto che a noi allora quest' anno ce ne dovevano dare almeno 60

Sul dischetto va Soule' ma MEREEEET lo ipnotizza e blocca.

Si resta in vantaggio

Per motivi non chiariti, il rigore sbagliato pare mandi in depressione loro invece che noi e rischiamo ancora.

Si va al riposo sull' 1-0

Sintesi di questo primo tempo: la cosa positiva del rigore del Frosinone non è tanto che sia stato sbagliato, quanto che, con l' ammonizione, Rrahmani salterà la prossima.

Ripresa

Subito Zielu e Osi si mangiano il mondo e, in virtù di un' antica regola non scritta...

Ah, ma quanto sono fighe le ripartenze dal basso

Meret, che sa di Spalletti in tribuna, si ricorda di quella domenica ad Empoli e si rovina coi suoi stessi piedi

Palla carambolata su un Frusinate e Cheddira ci infila. Meret dà, Meret toglie. 1-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Segui l'Analisi Ignorante su Facebook

Ma noi ci consoliamo con il MOMENTO TRAP sponsored by telecronaca de (la mamma di) Dazn

Ma a riportarci avanti ci pensa OSIMAEEE che scatta sul filo del fuorigioco e la risolve CAPEFRITTATAAAAAAAA. 2-1

San Kvicha Martire da Tbilisi che ci prova in tutti i modi a far segnare e quando finalmente ci riesce ecco che dietro si spalanca

IL TRIANGOLO DELLE BERMUDA

Ottimo Rrahmani che si marca Cheddira a 3 MT e l' attaccante marocchino si candida a diventare l' erede naturale di Osi.

In effetti la cosa potrebbe anche essere un affare. Cheddira con noi potrebbe diventare capocannoniere. Se riusciamo a farlo marcare sempre da Rrahmani. 2-2

L' umiliazione finale è il Frosinone che chiude in pressing e ha la chance del 2-3 mentre cuoricino MR6 vi spiega a modo suo che nella vita dovete trovare una persona che vi cerca come lui cerca il Rosso

Vado a prepararmi psicologicamente a quando Adl annuncerà che il sostituto di Osi lo abbiamo già in casa e si presenterà con Cheddira a tipo Gaucci con Ahn, ciao