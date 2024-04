Napoli, Hamsik torna in tv: boom di ascolti per il programma “Legends” azzurre

Continua a regalare sorprese la trasmissione “Legends ci vediamo a Napoli” in onda tutti i mercoledì su Sportitalia e il pubblico gradisce e ricambia con ascolti altissimi certificati dall'Auditel.

Condotto da Jolanda De Rienzo, Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco, il programma ha avuto come ultima sorpresa la presenza di Marek Hamsik, indimenticata capitano leggendario della storia azzurra con il record di presenze, 520 e vice goleador all time, 121. Hamsik ha raccontato il suo nuovo impegno, una Academy in Slovacchia per oltre 400 tesserati.

Sul Napoli, un pensiero sempre di sostegno convinto che gli errori siano stati tanti, a partire dalla sostituzione di tre allenatori ma anche certo che starà già programmando al meglio la stagione nuova con una campagna acquisti efficace.

“Legends ci vediamo a Napoli” non è soltanto un programma televisivo ma è un'idea, fortemente voluta dagli ex azzurri, per legare i calciatori del passato e quelli del presente. Il gruppo delle Legends azzurre, infatti, unisce tutti coloro che hanno lasciato un segno nella storia del club, da Vinicio a Mertens e Hamsik.