Napoli-Atalanta, l'Analisi Ignorante: ci siamo intossicati pure la pastiera

Ci siamo intossicati capitone e struffoli, potevamo mai non intossicarci pure la pastiera?

Gioia! È la Pasqua di resurrezione. Dopo giorni di polemiche e veleni, la verità è stata ristabilita. Acerbi si è scusato di non aver fatto nulla. Gravina ha abbracciato Barabba. Peccato solo non aver squalificato quel bugiardello di JJ

(La mamma di) Dazn oscura l' inginocchiamento del Napoli per il razzismo.

E il Napoli, per protesta, sceglie di restare inginocchiato per tutto il primo tempo.

Partiti. Stadio pieno, squadra vuota.

Politano versione casatiello regala subito due palle velenose agli ospiti, che prendono un palo con Miranchuk

Hateboer da rosso diretto su MR6 ma per il raccomandato Pairetto non è nemmeno giallo.

Ah , MA SE CIERA CHIFFIIIIIII

La nostra fase difensiva si ispira agli scolapasta. Su cross svirgolato, Meret, Amir e BatJuan fissano il pallone da spazzare come fosse la Cometa di Halley e prendiamo gol assurdo da Miranchuk. 0-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Ma è giusto, perché il difensore NON ci serviva

Meret si è rotto il cazzo di sentirsi dire che non esce e così fa un' uscita a kamikaze e salva tutto su Pasalic

JJ riesce ad arrivare in ritardo pure quando è in anticipo e Scamacca raddoppia poco prima dell' intervallo. 0-2 ed al prossimo e al prossimo errore di JJ la rovino io la giornata contro il razzismo

Si va al riposo sullo 0-2

Sintesi di questo primo tempo: mi porto avanti con il lavoro, prossimo allenatore con ingaggio bimestrale?

Ripresa: entra Zielinski. Equivale alla BANDIERA BIANCA

Invece, Zielu decide di fare più in un minuto che nei precedenti otto mesi. Tenta l' EUROGOL ma trova il PALO, poi ci prova Lobo, tiro deviato da Osi e CARNACOTTA si salva con l' aiuto del PALO.

E questo è tutto quello che so sulla sfiga, amici

Io intanto sto bestemmiando così tanto che l' Altissimo sta valutando di restare nel sepolcro.

Hien si mette nel taschino Capefrittata che, l' unica volta che trova la porta, trova anche un miracolo di Carnacuttaro.

Bravo anche Meret che salva almeno un paio di gol

Intanto entra anche Mastro Lindstrom che sembra sempre più un Kinderino De Ketelaere versione Milan ma con ancora meno coraggio

Koopmeiners, che poi è un Zielu che ci ha creduto ci infila per lo 0-3

Ed io sono sempre più convinto che se Spallettone si sta guardando questa partita, gli sono cresciuti i capelli solo per fargli mettere le mani dentro.

Finisce 0-3. Finisce tutto. Sogni Champions. Sogni Europa. Al massimo potremmo farcela per la Conference ma se ce lo poniamo come obiettivo, riusciremmo comunque a perderlo. Per parte mia, festeggerò quando avremo la matematica della salvezza.

Vado a proporre a Gravina di sostituire la campagna #KeepRacismOut con la più urgente #OneAbbraccForAcerbi, ciao