Monza-Napoli, Zerbin titolare per un segnale agli azzurri

A fine anno tornerà ancora una volta a Napoli. Per il momento, però, un segnale agli azzurri deve mandarlo direttamente in campo: Alessio Zerbin torna in campo da titolare contro Francesco Calzona, un allenatore che non ha potuto incrociare visto che è andato via quando ancora in panchina c'era Walter Mazzarri.

L'esterno napoletano deve approfittare dell'occasione concessa da Palladino: quella di oggi è solo la seconda presenza da titolare a Monza dopo quella conquistata contro il Verona due mesi fa. In totale, Zerbin ha collezionato 156 minuti fin qui dallo scorso gennaio, quando è arrivato in prestito ai biancorossi.

A fine stagione tornerà a disposizione del nuovo Napoli, sperando di poter convincere alla permanenza quello che sarà il nuovo allenatore azzurro. Negli occhi di tutti, però, resta la bellissima doppietta segnata proprio da Zerbin nella semifinale di Supercoppa Italia contro la Fiorentina: due reti che mandarono la squadra in finale ma che non bastarono per la vittoria del trofeo e per la riconferma in azzurro.