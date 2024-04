Monza-Napoli 2-4, il tweet di Aurelio De Laurentiis: «Non meritiamo la classifica che abbiamo»

Il Napoli torna a vincere con una bella prestazione a Monza.

Una ripresa da incorniciare con quattro reti e soprattutto con tre punti pesantissimi per rilanciare la corsa verso la zona europea, seppur con una Champions League ad oggi lontana 10 punti con il quarto posto del Bologna.

E dopo il successo di Monza anche Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare via social: «Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!» le parole del patron azzurro su Twitter.