Monza-Napoli, l'Analisi Ignorante: siamo tornati nel 2023, chi se l'aspettava da Babbo Calzona

Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo da Babbo Calzona

Sputtanati ormai tutti gli obiettivi stagionali, contro il Monza di Palladino, per il Napoli c è solo da cercare un sussulto di dignità.

Partiti. Anche oggi il cleen sheet lo facciamo domani. 9 minuti, J DI LO si guarda NINO D'ANGELO Zerbin crossare come MAI fatto da queste parti, JJ si esibisce nella sua specialità: la marcatura laser. Testa di Djuric. Gol. 1-0 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

E con questo fanno 12 gare di fila che prendiamo gol

L'anno scorso, il Napoli era Di Lorenzo. Purtroppo anche quest' anno.

Mischione furibondo da corner, palla al Capitano che, dall' area piccola (!) spara altissimo

L'idea tattica del Napoli di oggi è: palleggiare sperando che gli avversari si spostino.

E, più passano i minuti, più in me si insinua il sospetto che l' anno scorso abbiamo vissuto un' allucinazione collettiva.

Il Napoli di quest'anno fa schifo e questo è fuor di dubbio. Così come è fuori di dubbio che Doveri faccia ancora più schifo e non da quest'anno. Forbice di Nino D'Angelo su Ngonge. Rigore clamoroso, neanche guardato al Var. Fateci arbitrare da CHIFFIIIIIII

Poi Di Gregorio perde palla su pressione di Osi, la recupera prendendo palla, piede, un po' tutto, poi arriva KVARA che tira ma centra la mano aperta del portiere. Angolo. Nun tenimmo manco ciorta.

Si va al riposo sull'1-0

Sintesi di questo primo tempo: sto rivedendo i fantasmi di Tosto, Pasino, Zanini e Montezine

Ripresa. Calzona prende a sberle i suoi nell'intervallo, visto il piglio con cui entrano in campo nella ripresa.

Dal 46’ al 62’ sono i quindici minuti più belli DELLA STORIA DEL CALCIO.

Segna subito Ngonge, annullato per fuorigioco.

Poi cross di Anguissa per il satellite, CAPEFRITTATA VOLAAA per andarlo a prendere nel CIEL

Rischiando (come sempre) anche la vita.

E PAREGGIAAAA. CAPEFRITTATAAAAAAAA. 1-1

La VICTOR AIRLINES vi ringrazia per averci scelto e vi augura buon proseguimento di giornata.

Intanto, dopo solo 31 giornate il Napoli ha capito che si può anche TIRARE DA FUORI

Ci prova il neoentrato POLITANOPOPOPO'

IL MATTEO CHE CI PIACE. 1-2

Subito dopo ecco ZIELUUUUU WE MA FERMATEVI UN ATTIMO, NON RIESCO A PRENDERE APPUNTI CHECCAZZ. 1-3

NO VABBÈ MA FATELO UN GOL BRUTTO

Nemmeno il tempo di battere, El Flaco Colpani si libera della non irresistibile marcatura di BatJuan e di sinistro infila Meret all'incrocio. 2-3 MA CHE RAZZA DI PARTITA STIAMO VEDENDO?!?

Non c è tempo per le riaperture. Osi lancia Di Lorenzo che calcia in porta, Di Gregorio respinge, arriva Raspadori (anche lui appena entrato)

JACK LO SFONDATOREEEEEEEEE (di rezze). 2-4

Gesù siamo tornati nel 2023 e non lo sapevamo

La partita si trascina verso il 90’ senza altri grossi sussulti, mentre Doveri continua a non ingarrare nemmeno mezza decisione e la speranza per lui è che almeno sia in malafede, perché diversamente significherebbe che è veramente un cesso.

Finisce 2-4. Napoli che torna a vincere e convincere. Ovviamente adesso, che non serve più a nulla.

Vado a vedere un documentario sul Times Square a Londra con commento di Sangiuliano, ciao