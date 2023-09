Kim Min-jae al Bayern è già un crack, Tuchel è pazzo di lui: «De Ligt non gioca ma lo meriterebbe»

Mentre a Napoli in tanti si leccano le ferite del suo addio, Kim Min-jae impone già la sua legge personale al Bayern Monaco. Arrivato a agosto in Germania, l'ex azzurro ci ha messo poco a prendersi i gradi di titolare e insostituibile per Tuchel che pur di mandarlo in campo lascia in panchina de Ligt, l'altro pezzo da novanta della difesa tedesca.

«Non si cambiano spesso i centrali, ma parliamo con ogni giocatore tutti i giorni. Matthijs meriterebbe di giocare al 100%, è in buona forma. Ovviamente capisco che non sia soddisfatto del minutaggio ma è un giocatore che fa gruppo, tutti devono farsi trovare pronti in ogni momento e Matthjis lo fa» le parole dell'allenatore tedesco che però esalta il sudcoreano ex Napoli. Kim ha giocato fin qui da titolare sempre in campionato e anche nell'esordio vincente di Champions contro il Manchester United.