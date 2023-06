Fare gol anche nel bilancio. È questa la specialità degli attaccanti del Napoli. La storia del mercato dei bomber azzurri parla chiaro. Da Lavezzi in poi tutti hanno portato profitti importanti alle casse del club di De Laurentiis e l'impressione è che il prossimo della lista sarà ovviamente Victor Osimhen.

APPROFONDIMENTI Osimhen, il piano di De Laurentiis per trattenere il bomber Osimhen, scudetto e capocannoniere: è il primo nella storia azzurra Napoli, Lavezzi scrive a Hamsik: «Orgoglioso della tua carriera»

Il primo è stato il Pocho, arrivato a Napoli nel 2007 dal San Lorenzo e pagato appena 5 milioni di euro. Una scommessa stravinta da De Laurentiis che lo ha ceduto nel 2012 a Psg incassando la bellezza di 31 milioni di euro. Non male come plusvalenza per l'argentino, raggiunto a Parigi appena un anno dopo da Edinson Cavani. Il bomber uruguayano era approdato a Napoli nel 2010 per la cifra di 17 milioni di euro, versati nelle casse del Palermo. Tre stagioni dopo è volato al Psg fruttando al Napoli altri 65 milioni.

Il dopo Cavani si chiama Gonzalo Higuain, pagato 38 milioni al Real Madrid e passato alla Juventus per 90 dopo il pagamento della clausola rescissoria.

Non faceva troppi gol, perché difensore, ma anche Koulibaly ha portato una grossa plusvalenza al Napoli: pagato 7 milioni al Genk, è stato venduto lo scorso anno al Chelsea per 40.